Juve, Facundo Gonzalez è vicino alla firma: i dettagli

La Juve è pronta ad annunciare il colpo Facundo Gonzalez . Il difensore uruguagio, classe 2003, è arrivato in Italia per legarsi al club bianconero. Nelle prossime ore effettuerà le visite mediche , per poi raggiungere Torino dove firmerà il contratto.

Juve, vicino l'annuncio di Facundo Gonzalez

Centrale difensivo mancino, Facundo Gonzalez arriva alla Juve dopo essere cresciuto nel Valencia. È reduce dalla storica vittoria nel Mondiale under 20, dove è riuscito a diventare campione del mondo dopo aver battuto in finale l'Italia. Non è da escludere che la Juve possa girarlo subito in prestito, in modo da fargli fare le ossa in vista poi di un rientro da protagonista in bianconero.