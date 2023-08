Pochettino lascia Vlahovic alla Juve: “Al Chelsea serve un attaccante ma…”

Juve, Pochettino tra Vlahovic e Lukaku

La vicenda, a cascata, si riflette appunto sulla corsa juventina a Big Rom. L’affare si era già raffreddato negli ultimi giorni per la distanza tra Juve e Chelsea sull’ammontare del conguaglio che i bianconeri vorrebbero ottenere insieme al centravanti belga. Cristiano Giuntoli non si è mosso dalla richiesta di 40 milioni mentre da Stamford Bridge non sono arrivate aperture, nè sono stati compiuti passi in avanti rispetto all’offerta iniziale di 20 milioni più bonus. Pure la volontà juventina di incontrarsi a una quota più bassa, 30-35 milioni, non ha incontrato i favori dei Blues. Così, nonostante l’idea non fosse ancora tramontata del tutto, la via si è fatta più stretta. Lukaku è sempre nei pensieri della Juve ma, Balogun o meno, potrebbe servire un’altra strada, non quella dello scambio con Vlahovic. Potrebbe rendersi necessaria un’offerta da qualche altro club per vendere separatamente il bomber serbo ed ottenere le risorse (75-80 milioni) da girare in parte (40 milioni) al Chelsea. Offerta che, al momento, all’orizzonte non si vede. Big Roma, quindi, potrebbe ritrovarsi a pochi giorni, o addirittura a poche ore, dal gong del mercato senza squadra ma sarebbe comunque un problema per i Blues, che continuerebbero a pagare l’ingaggio di 12 milioni. Resterebbe soltanto l’Arabia Saudita? Pochettino, intanto, fa il punto: «Non ho parlato con Romelu. Nel calcio tutto può succedere, ma al momento la situazione resta chiara ed è quella di quando siamo arrivati: un accordo tra club e giocatore per cercare la miglior soluzione. Se cambierà qualcosa ne parleremo. Sono stati Chelsea e Lukaku a decidere questa situazione, una che ho trovato quando sono arrivato, che conoscevo bene ma su cui non ho potere».