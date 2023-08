Allarme Juve, Kostic è sparito: può essere ceduto in 48 ore

TORINO - C’è ancora spazio per Kostic nella Juve? La domanda deriva dalle prime due giornate di campionato in cui il serbo è rimasto sempre in panchina. Zero minuti contro Udinese e Bologna per lui e fa specie visto che l’ex Eintracht era stato il più impiegato nella scorsa stagione. In tutto 54 presenze, come Danilo . Filip è diventato presto un fedelissimo di Allegri e, altrettanto in fretta, si è rivelato un fattore determinante e insostituibile nello scacchiere tattico. Lo testimoniano le statistiche che raccontano come, oltre a realizzare 3 gol, l’esterno ha offerto ben 11 assist. Logico immaginare che potesse essere ancora al centro della Juve ma, almeno per ora, non è stato così.

Kostic, le scelte di Allegri

Le scelte di Max hanno detto che le gerarchie, al momento, sono mutate: sia con l’Udinese, sia con il Bologna, il titolare è stato Cambiaso, di fatto il nuovo padrone della fascia sinistra. Ma anche all’ora delle sostituzioni il serbo non è stato chiamato in causa: il tecnico ha preferito in entrambe le occasioni Iling-Junior, che domenica ha fornito l’assist per il pari di Vlahovic. Il pensiero è corso così, immediatamente, al mercato nonostante il vice di Allegri, Marco Landucci, avesse rassicurato: "Si sta allenando bene, teniamo in considerazione anche Filip...". Non è un mistero, in ogni caso, che alla Continassa tutti siano sacrificabili in questa sessione di mercato e che la società sia aperta alla possibilità di considerare offerte anche per il serbo, legato da un contratto fino al 2026 a 2,5 milioni di ingaggio a stagione. Ad una condizione, però: devono essere offerte che possano garantire almeno 15 milioni di incasso. Kostic piace in Bundesliga, dove ha vissuto una ottima esperienza a Francoforte, e in Premier League. Di proposte concrete, al momento, non ne sono arrivate alla Continassa e il gong del mercato, previsto per venerdì sera, si avvicina. Ci sarà ancora spazio per Filip nella Juve?

Juve, l'allenamento

I bianconeri, intanto, riprenderanno oggi la preparazione dopo il giorno di riposo concesso ieri da Allegri. Sotto la lente ci saranno le condizioni di Szczesny, che ha saltato il Bologna per un colpo subito in allenamento: il portiere polacco è in dubbio per il match di domenica ad Empoli. Si tenterà il recupero, altrimenti toccherà ancora a Perin. Una novità potrebbe esserci in difesa, con il rilancio di Gatti al posto di Alex Sandro.