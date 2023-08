Bonucci, addio alla Juve: dice sì all'Union Berlino

Juve, Bonucci vola in Germania: sì all'Union Berlino

Dopo settimane di trattative, l'Union Berlino è riuscito a strappare il sì dell'ex capitano bianconero. Bonucci potrà così continuare a giocare la Champions League con il club tedesco. Alle 15 partirà per la Germania per le visite mediche e la firma sul contratto che sarà di un anno. La Juventus ha deciso di liberare il difensore, ma contribuirà in gran parte al pagamento dell'ingaggio. Bonucci aveva fissato il limite per la Lazio entro stasera, ma ha deciso di non aspettare più Lotito. Nelle ultime ore si era fatto avanti anche il Galatasaray.