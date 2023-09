Bonucci all'Union Berlino, addio amaro alla Juve: "Poi ne parleremo"

L'addio di Bonucci alla Juve

Intercettato a Ciampino per uno scalo verso la capitale tedesca, Bonucci ha sottolineato: "Sono contento di andare in una società come l'Union Berlino. Ho respirato un entusiasmo importante quando ho parlato con loro. Giocheremo la Champions League e la Bundesliga è un grande campionato, sono pronto per andare a Berlino". Bonucci ha poi proseguito: "Poteva finire meglio con la Juventus? È un discorso che poi affronteremo. Per quanto riguarda la Nazionale vedremo, l'importante è iniziare a fare bene con il club".