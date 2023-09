Juve, c'è l'annuncio di Comenencia: i dettagli dell'operazione

La Juventus pensa al futuro e ha tesserato un giovane talento olandese. Come preannunciato , il club bianconero ha definito l'arrivo di Comemencia . Centrocampista, classe 2004, il giovane calciatore arriva a titolo definitivo dal PSV: in questa stagione giocherà in Serie C con la Nex Gen.

Chi è Comenencia?

Come presentato dalla Juventus attraverso il proprio sito ufficiale: "Comenencia è un centrocampista estremamente duttile, adattabile anche al ruolo di difensore, Livano approda a titolo definitivo dal PSV, dove è arrivato nel 2012 per svolgere, di fatto, praticamente tutta la trafila nel settore giovanile del club di Eindhoven. Un percorso virtuoso, il suo, nel quale ha bruciato le tappe ed è salito di categoria con il passare delle stagioni. Comenencia arriva a Torino dopo avere totalizzato nell'ultima stagione disputata - quella 2022/2023 - 37 presenze tenendo in considerazione tutte le competizioni e le diverse squadre per le quali ha giocato. Al PSV, infatti, è sceso in campo con la Seconda Squadra - vale a dire l'Under 21 - e con l'Under 18. Proprio con quest'ultima è arrivata la soddisfazione più grande della scorsa annata: la vittoria ai calci di rigore - dove Livano ha calciato e segnato uno dei tiri dal dischetto - nella finale play-off del campionato di categoria contro i pari età dell'Ajax. Quest'anno, invece, una presenza - fino al momento del passaggio in bianconero -, sempre nel PSV Under 21 e una convocazione in prima squara, quest'ultima ottenuta in occasione del match di ritorno contro lo Sturm Graz valevole per il terzo turno di qualificazione alla Champions League 2023/2024".