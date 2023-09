Juve, Perin ancora alla difesa dei pali e spunta il retroscena di mercato

È terminata la sessione estiva di calciomercato e per la Juve è già arrivato il momento di pensare al campo. Domani, domenica 3 settembre, i bianconeri sfideranno l'Empoli allo stadio Castellani. Per Allegri sono tanti i dubbi di formazione , ma la sicurezza è in porta: ci sarà ancora Perin , dato che Szczesny è fermo ai box.

Juve, c'è ancora Perin in porta. Ma spunta il retroscena di mercato

Perin è pronto a prendersi ancora i pali della Juve, ma nelle scorse ore è spuntato un retroscena di mercato su di lui. I bianconeri erano disposti a cederlo in estate, così come per Szczesny. L'eventuale vendita sarebbe stata riconducibile alla razionalizzazione dei costi. Ma nessuno si è fatto davvero avanti per l'ex Genoa, ad eccezione del Fenerbahce, che si è fermato ai primi contatti e alle lusinghe. Anche il polacco è rimasto alla Juve, ma per il momento dovrà fare i conti con la contusione all'anca, che lo terrà fuori a Empoli. Il suo rientro in gruppo era atteso da due giorni, ma è slittato di nuovo. E Perin si prepara così a coprirgli ancora le spalle.