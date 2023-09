Allegri in conferenza, arriva la domanda su Lukaku: ecco come reagisce il tecnico

Le tante dinamiche del calciomercato portano determinate operazioni a sfumare e molti giocatori a essere messi in discussione. Lo ha fatto anche la Juve con Dusan Vlahovic , quando aveva deciso di cederlo al Chelsea in cambio di Romelu Lukaku . Più che una questione tecnica o di fiducia, l'obiettivo dei bianconeri era sistemarsi a livello economico. Alla fine, però, il belga è andato alla Roma e il club torinese ha deciso di puntare ancora sul proprio attaccante. Lo ha confermato anche Allegri, quando in conferenza è stato stuzzicato su Lukaku.

Juve, Allegri viene stuzzicato su Lukaku-Vlahovic. Ecco come ha risposto

Durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Empoli, Allegri è stato interrogato su Vlahovic e sulla vicenda vissuta in estate in fase di calciomercato, quando la Juve era pronta a cederlo per Lukaku. Ma Allegri ha deciso di non rispondere sull'attuale attaccante della Roma, concentrandosi invece su Vlahovic: "Lo vedo più sereno perchè sta meglio fisicamente, ha anche fatto gol nelle prime due partite. L'anno scorso non stava bene con problemi di pubalgia ma ha fatto 10 gol in campionato".