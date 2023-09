"Juve, due club di Premier League si fiondano su Rabiot: i dettagli"

Quale sarà il futuro di Rabiot?

A rivelarlo è il The Sun, il quale sottolinea il concreto interessamento da parte di Manchester United e Newcastle per il centrocampista, fresco di rinnovo con la Juventus di un anno dopo le voci della scorsa estate relative a un possibile addio. Il club bianconero, e in particolare Massimiliano Allegri, starebbe spingendo per la permanenza di Rabiot a Torino. I prossimi mesi saranno molto caldi in merito al futuro di Rabiot.