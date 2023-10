"Juve, c'è concorrenza per Phillips: i dettagli"

Ci sarebbe anche la Juventus su Kalvin Phillips . Il centrocampista del Manchester City sarebbe in uscita, con diversi club europei pronti ad appropriarsi del cartellino .

Chi c'è su Phillips?

Come rivelato dall'edizione inglese di Sky, la Juventus sarebbe tra le pretendenti per Phillips. Non ci sarebbe soltanto il club bianconero sulle tracce del centrocampista, visto che avrebbe chiesto informazioni anche il Bayern Monaco. I tedeschi sarebbero pronti a ingaggiare Phillips già nella prossima finestra di mercato.