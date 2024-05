Mercato Juve, 50 milioni non bastano: serve vendere per fare cassa. Chi può partire

Monetizzare per reinvestire le risorse, incrementando quel tesoretto da 50 milioni che la società ha previsto per il mercato e che da solo non potrà consentire la tanto attesa rivoluzione tattica. Ecco la strategia della Juve per accontentare Thiago Motta, che avrebbe bisogno di almeno tre titolari con specifiche caratteristiche: un centrale di manovra alla Calafiori, un terzino sinistro (piace il brasiliano Wendell del Porto) e una mezzala di dinamismo e inserimento alla Koopmeiners. Per avvicinarsi agli obiettivi il direttore tecnico Giuntoli ha già messo in conto di riscuotere una parte dell’assegno circolare rappresentato da quei giovani cresciuti a Vinovo, plasmati in NextGen e poi lanciati nel firmamento del calcio professionistico.