Juve, colpo doppio: con Douglas Luiz arriva la fidanzata calciatrice Lehmann

TORINO - Douglas Luiz raddoppia. Il brasiliano non rimarrà solo nella sua avventura italiana ma verrà accompagnato dalla sua fidanzata, Alisha Lehmann. Biondissima, bellissima e star dei social con un enorme seguito di followers, con quasi 17 milioni di fan su Instagram. Particolare non secondario: anche nel suo caso si parla di calcio perché Alisha è una calciatrice, attaccante dell’Aston Villa Women. Classe 1999, svizzera di origine, in patria vanta più followers di Roger Federer e non è poco. La Juve così raddoppia e si prepara a mettere a segno un doppio colpo, utile anche alla formazione femminile. La proposta degli intermediari di allargare a Lehmann il maxi scambio che riguarda Douglas Luiz ha incontrato il favore della Continassa anche perché il suo acquisto non sarebbe soltanto utile per alzare il livello qualitativo della JWomen ma anche perché avrebbe riflessi significativi di marketing. Sarebbe utile infatti per la strategia di ampliare la fan base e l’interesse internazionale per la formazione femminile bianconera che non domina più come un tempo e deve rilanciarsi dopo un anno difficile in cui è arrivata soltanto la Supercoppa italiana.