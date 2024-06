Calciomercato Juve, Thuram ha detto sì: Giuntoli accelera

D ouglas Luiz c'è, Khéphren Thuram sarà il prossimo e poi si penserà all'attacco. Il mercato della Juventus decolla e le mosse di Cristiano Giuntoli promettono fuochi d'artificio. Andiamo per ordine e trasferiamoci oltreoceano, precisamente a Las Vegas. È in Nevada, dove è in ritiro con il Brasile impegnato in Copa America, che Douglas Luiz ha completato nella notte italiana tra giovedì e venerdì le visite mediche per i bianconeri, ultimo passaggio firmale prima di arrivare all'ufficialità del maxi scambio con l'Aston Villa che porterà in Premier League Iling-Junior e Barrenechea. La prima tessera della rivoluzione a centrocampo è andata a posto; ora si passa al secondo obiettivo, Thuram junior. Il traguardo è vicino: c'è una distanza da colmare tra la richiesta dei francesi (25 milioni) e l'offerta dei bianconeri (15). Il ragionamento della Continassa è che la richiesta nizzarda è troppo elevata visto che il giocatore andrà in scadenza nel 2025. Il piano di Giuntoli è chiaro: partire da 15 milioni e inserire dei bonus, legati a risultati personali del giocatore e di squadra, per toccare quota 18 milioni, al massimo 20. Khéphren ha già detto sì alla Juve ed è pronto al primo salto in alto della carriera. L'arrivo di Thuram è un altro segnale della distanza sempre più ampia con Rabiot: domani scadrà il contratto di Adrien che ancora non si è fatto vivo con la Continassa. Il silenzio del francese sulla proposta di rinnovo biennale, con opzione fino al 2027, a 7,5 milioni a stagione, conferma che Rabiot si sta guardando in giro.



Juve, le piste in attacco: spunta Retegui