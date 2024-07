Juve, Thuram e l’indizio social che fa impazzire i tifosi

La Juventus è sempre più vicina all'acquisto di Khephren Thuram. Non è ancora tempo di annunci ufficiali, ma siamo ai primi indizi social della società bianconera, come già accaduto per Douglas Luiz. Per il centrocampista arrivato dall'Aston Villa, erano stati utilizzati nomi e foto di Douglas Costa e Danilo Luiz, mentre per il mediano del Nizza si sta giocando sulla somiglianza con Edgar Davids.