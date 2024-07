Thuram non andrà alle Olimpiadi, Henry rivela: "Il suo nuovo club non vuole"

A poche settimane dal via dei Giochi Olimpici di Parigi, la Juventus avrebbe comunicato a Khephren Thuram che non potrà partecipare alla spedizione che vedrà protagonista la Francia olimpica di Thierry Henry . Ad annunciare la decisione del club bianconero è stato proprio il commissario tecnico, nonché ex attaccante della Vecchia Signora.

Khephren Thuram, niente Olimpiadi con la Francia

Khephren Thuram non andrà alle Olimpiadi. Ad annunciarlo è stato proprio Thierry Henry in conferenza stampa, a tre settimane dall'inizio dei Giochi Olimpici: "Il club dove Khephren dovrà andare si è oppposto alla sua partenza", ha spiegato il ct. La Juventus, quindi, molto vicina all'acquisto del centrocampista dal Nizza per 20 milioni di euro più bonus, avrebbe detto no alla partecipazione del classe 2001. Il ragazzo sarà subito a disposizione di Thiago Motta, che potrà testarlo in ritiro, in attesa di ritrovare anche Douglas Luiz, che osserverà un periodo di vacanze dopo la Coppa America con il Brasile. Thuram, dal canto suo, lascerà il gruppo squadra della Francia U23 e si aggregherà immediatamente ai nuovi compagni, una volta formalizzato il suo passaggio in bianconero. Henry, apparso piuttosto sorpreso in conferenza stampa, perde una pedina importante in vista della prestigiosa competizione.