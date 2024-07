Juve, ufficiale: arriva Di Gregorio per la porta

La Juventus ha annunciato l'arrivo del portiere Michele Di Gregorio dal Monza. Il classe 1997 si trasferisce in bianconero a titolo definitivo. Oggi al J Medical le visite mediche e ora l'annuncio ufficiale da parte della Juventus. Un nuovo acquisto per la squadra che dal prossimo anno sarà allenata da Thiago Motta.

Prende forma la Juve di Thiago Motta

Dopo Douglas Luiz e in attesa di Thuram jr e Koopmeiners, ecco il portiere che arriva dal Monza. La Juventus presenta così il nuovo acquisto sul proprio sito ufficiale: "Di Gregorio arriva in bianconero dopo due importanti stagioni in Serie A con la maglia del Monza, due stagioni che lo hanno visto crescere e che hanno visto crescere anche e soprattutto il suo rendimento e il riconoscimento ottenuto alla fine di questa annata ne è una bellissima conferma".