Juve-Koopmeiners, pagano i giovani: ecco il tesoretto dalla NextGen

chiamano “mercato liquido” e somiglia al “gioco fluido” che di questi tempi va per la maggiore a Coverciano e nel resto d’Europa. Fluidità nelle idee tattiche - anche secondo Motta «un giocatore deve saper fare più ruoli» - come nelle trattative. Come faccio ad arrivare a un obiettivo quando non ho abbastanza soldi? Vendo di qua, taglio di là, metto insieme un gruzzoletto e busso alla porta del venditore. È quello che succede in ogni famiglia quando si fanno i conti per arrivare a fine mese ed è anche il piano della Juventus per raggiungere. In questa sessione i bianconeri hanno già raccolto 30 milioni salutando quattro ragazzi cresciuti nella NextGen:La Signora vorrebbe incrementare questo bottino con le partenze di altri giovani formati in casa, come Huijsen, Facundo Gonzalez, Nicolussi Caviglia e Frabotta, tenendo in prima squadra - con ruoli da protagonisti - altri gioielli come Yildiz e Soulé, entrambi graditissimi a Motta. Arthur, Kostic, De Sciglio e Szczesny sono in uscita da tempo e pure Chiesa con McKennie sono ormai inseriti nel lotto dei sacrificabili a fronte di offerte congrue, viste le difficoltà nel prolungare due accordi in scadenza nel 2025.