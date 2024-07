Juve, ufficiale l'acquisto di Alisha Lehmann. Il messaggio per Douglas Luiz

Nuovo annuncio ufficiale in casa Juventus. Dopo Di Gregorio , ecco un rinforzo anche per le Women: Alisha Lehmann è una nuova giocatrice delle Juventus. Per lei, arrivata a Torino dall’Aston Villa, contratto con la squadra bianconera fino al 30 giugno 2027 . Venerdì aveva svolto le visite mediche .

L'annuncio della Juve e le parole su Douglas Luiz

La Juve la presenta così sul suo sito ufficiale: "Esterno d’attacco di fama internazionale, Lehmann rinforza il reparto offensivo delle bianconere - reduce da una stagione in cui ha raccolto complessivamente 17 presenze e tre gol, in parte limitata dagli infortuni". E ancora: "In carriera in totale nel campionato inglese ha raccolto 19 reti e 10 assist". Alisha Lehmann è anche lady Douglas Luiz. Proprio lei racconta al sito ufficiale l'emozione per giocare nella stessa società del compagno: "Per me e Douglas essere insieme nello stesso Club è un sogno: abbiamo spesso giocato in città differenti, e quindi poter vivere queste grandi avventure nello stesso posto è qualcosa di meraviglioso".