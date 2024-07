Bremer: "Il mio futuro dopo la Copa America, su Thiago Motta e Allegri..."

Bremer su Thiago Motta e Allegri

Il difensore brasiliano ha, però, parlato anche dell'arrivo di Thiago Motta: "Sarà ben accolto dallo spogliatoio, farò del mio meglio per aiutarlo ad adattarsi il prima possibile. Ad Allegri auguro tutta la fortuna del mondo, sono cose normali nel calcio. Ho imparato molto da lui e sono sicuro che continuerà ad avere successo".

Bremer, la Juve e il bilancio sulla scorsa stagione

Infine un bilancio sulla scorsa stagione: "Il saldo è positivo, nel girone di andata ma abbiamo fatto benissimo anche se da gennaio abbiamo perso qualche punto di troppo lungo la strada in campionato, non riuscendo così a lottare per lo scudetto. Ma abbiamo vinto la Coppa Italia, una gioia che ci siamo meritati. A poco a poco stiamo aiutando la Juve a tornare protagonista, spero che sarà un'annata di grande gioia per noi come per i tifosi".