Koopmeiners mette fretta alla Juve: ecco cosa manca

Il soldato Koop è in fibrillazione. Vede passare i giorni, riflette sul tempo che scorre, chiede informazioni e mentre recupera dall’infortunio all’inguine - il male che lo ha costretto a saltare l’Europeo con la sua Olanda- scruta l’orizzonte in attesa di buone nuove. Zingonia non è mica la Fortezza Bastiani de “Il deserto dei tartari”, bensì un giardino sempreverde dove un calciatore ha tutto ciò che serve per diventare grande, eppure Koopmeiners fiuta battaglia ben più eroiche e freme all’idea di diventare il nuovo top player della Juventus.



Juve, contatti per Koopmeiners

la Juve è disposta a spendere 40-45 milioni per regalare a Thiago Motta il jolly che anche secondo il tecnico permetterebbe a tutta la squadra di compiere un imponente salto di qualità, avvicinandosi all’ Ieri, nel giorno di riposo concesso da Gasperini alla squadra, Teun ha avuto altri contatti con il suo entourage rappresentato dall’agente Bart Baving. Non ha mai rotto con la Dea e non è sua intenzione farlo. Nel cuore del ragazzo però c’è solo la Signora, oltre a un po’ di sana preoccupazione: cosa succederebbe, si sta chiedendo proprio in queste ore, se Cristiano Giuntoli non riuscisse a chiudere un accordo con l’ Atalanta sul costo dell’operazione? Le parti sono infatti ancora distanti:che anche secondo il tecnico permetterebbe a tutta la squadra di compiere un imponente salto di qualità, avvicinandosi all’ Inter campione d’Italia, l’Atalanta però è una bottega cara e non intende svendere la pietra più preziosa arrivando a chiedere 60 milioni. Mentre ha continuato a tenere aperta la trattativa, Giuntoli ha puntellato la mediana con gli ingressi di Douglas Luiz e Khephren Thuram e proprio grazie a questi due acquisti può permettersi il lusso di attendere, lavorare ai fianchi di Percassi, premere sulla volontà del ragazzo e anche sperare di spuntarla ad agosto, il mese in cui chi compra va a caccia di affari perché chi vende vede avvicinarsi la deadline del mercato.



Koopmeiners vuole la Juve