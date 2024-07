Giuntoli saluta Rabiot e annuncia: "Juve, ancora un giocatore per reparto"

A margine della conferenza stampa di presentazione di Thiago Motta come nuovo allenatore della Juventus, è intervenuto Cristiano Giuntoli che ha annunciato l'addio di Rabiot e, a proposito del nuovo tecnico, ha esordito così: "Grazie a Thiago di aver accettato questa sfida, gli faccio un grande in bocca al lupo".

Giuntoli: il punto sul mercato della Juve

Il dirigente bianconero si è soffermato sul mercato e sulle prossime operazioni: "Sono stati ceduti quattro giocatori e ne sono arrivati tre, quasi quattro ormai. Alla Juve non ci sono fuori rosa, tutti i calciatori fanno parte della Juventus, sono tutti bravi calciatori e ragazzi straordinari. Le considerazioni vanno fatte a fine mercato. Vogliamo fare una squadra competitiva sempre con un occhio ai conti, vogliamo puntellare la squadra con un giocatore per reparto per dare al mister il massimo di quello che possiamo fare in questo momento". Infine un annuncio: "Ringrazio Rabiot, gli auguriamo un felice futuro". Il francese dunque si svincola.