Huijsen al Bournemouth, blitz di Tiago Pinto: la percentuale sulla rivendita

L’esclusione dal ritiro tedesco era stato il sintomo di una cessione imminente. Ma quello per Dean Huijsen sembra un prezzo da saldo di fine luglio: 15 milioni subito, 3 di bonus, 10% sulla futura rivendita. Insomma, da accettare solamente un’offerta con base fissa da 20 milioni più bonus a non arrivarci nemmeno in totale, scommettendo nella sua esplosione. Addirittura prima dell’inizio del mercato la Juventus avrebbe avuto l’intenzione di sedersi al tavolo solo per proposte tra i 25 e i 30. Solo che ora il tempo stringe e la necessità di fare cassa ha il sopravvento su tutto, anche su un giovane con le stimmate del predestinato per quanto visto nello scorso anno. Ed è stato trattato così dal Bournemouth, club per cui firmerà a breve un contratto ricco. Stipendio alto, circa 2 milioni all’anno per cinque stagioni dopo che a gennaio del 2024 era arrivato il terzo rinnovo in dodici mesi con la Juventus, ricalibrato intorno agli 800 mila annui grazie al prestito alla Roma. Prima il miglioramento per entrare in pianta stabile nella Next Gen, poi quello per i primi allenamenti e gli esordi in prima squadra, infine l’approdo in giallorosso con Mourinho. Impatto ottimo, poi qualche sbavatura di troppo.