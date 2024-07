Juve, manca solo Koopmeiners: l'offerta e la richiesta dell'Atalanta

TORINO - Tutto nuovo per l’assalto allo scudetto. Più classe, più fisicità, più geometrie, più gol: il centrocampo della Juve cambia volto, accoglie Douglas Luiz e aspetta il punto esclamativo Koopmeiners. Thiago Motta ha iniziato ieri a scoprire il neo acquisto brasiliano, uno dei rinforzi più attesi dell’estate. L’ex Aston Villa, sbarcato lunedì sera a Caselle, ha sostenuto le visite mediche e poi è andato subito in campo per il primo allenamento, dei due della giornata, con la sua nuova squadra. Ad accoglierlo, un caldo torrido ma anche l’affetto dei nuovi tifosi, cui si è concesso per selfie e autografi, e i ritmi elevatissimi imposti in allenamento dal tecnico e dal suo staff. Non c’è tempo da perdere, si fa subito sul serio, anche perché tra neanche tre settimane sarà campionato. Occhi sul motore della Juve, insomma, il reparto che più necessitava di una iniezione di qualità per salire di livello e avvicinarsi piano piano alla caratura del grande centrocampo degli anni d’oro del recente ciclo vincente dei bianconeri. Inarrivabile, al momento, la mediana con Pirlo-Marchisio-Pogba-Vidal che ha portato la Juve in finale di Champions League nel 2015 ma siamo ai primi passi di una rifondazione sostanziale. Un primo risultato, in ogni caso, è già stato raggiunto: il brasiliano, arrivato nell’ambito della maxi operazione che ha portato anche Iling-Junior e Barrenechea a Birmingham, è già entrato nella top ten degli acquisti più costosi della storia del club bianconero e precisamente inserendosi al settimo posto della graduatoria dopo il record di Cristiano Ronaldo (117 milioni), seguito da Higuain (90), De Ligt (85,5), Vlahovic (83,5), Arthur (80,6) e Buffon (52,88). Dopo c’è appunto Douglas con 51,5 milioni.