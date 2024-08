Koopmeiners, arriva l’offerta della Juve: la cifra super di Giuntoli

Via all’assalto a Koopmeiners . La Juve fa sul serio e si gioca la prima carta pesante al tavolo della trattativa: la prima mossa ufficiale è un’offerta da 45 milioni . Basterà per abbattere il muro dell’Atalanta? Difficile, molto difficile, visto che la Dea non arretra dalla richiesta di 60 milioni , la quota identificata fin dall’inizio di questa storia che sta diventando ormai una telenovela del mercato. Non sarà questa la stoccata decisiva, quindi, ma è sicuramente un nuovo primo passo per porre una base iniziale da cui partire. A dispetto della rigidità sempre mostrata dal club bergamasco, infatti, qualcosa si muove: le società hanno iniziato a dialogare da circa una settimana, da quando c’è stato un primo contatto diretto tra il direttore tecnico bianconero, Cristiano Giuntoli , e l’amministratore delegato nerazzurro, Luca Percassi . Adesso inizia la fase due, quella che nelle intenzioni della Continassa deve portare al traguardo: si comincia a ragionare concretamente di cifre, di bonus, di formula. Di tutti gli aspetti, insomma, che servono abitualmente per allestire un affare e che assumono in questo caso un peso ed un’importanza ancora maggiori perché si tratta di un potenziale trasferimento di proporzioni significative , per l’investimento che comporta e per i riflessi che può avere sui rispettivi club e sugli equilibri del campionato. La caratura tecnica di Koopmeiners è cosa nota e la Juve l’ha scelto per mettere il punto esclamativo sul rinnovamento del centrocampo che già può contare sugli innesti di Douglas Luiz e Khephren Thuram. L’olandese deve rappresentare la ciliegina sulla torta di un reparto che si vuole riportare ai livelli del recente passato di successi.

Fino a quanto è disposta a spingersi la Juve per Koopmeiners

Il confronto è partito, insomma, e il dt Giuntoli punta a fare in fretta perché intende regalare Koopmeiners a Thiago Motta il più presto possibile per riempire una casella fondamentale dello scacchiere tattico. Teun infatti è un tuttocampista che può essere impiegato in più ruoli ma l’idea principale è di schierarlo da centrale sulla linea dei trequartisti del 4-2-3-1, alle spalle di Vlahovic, con la funzione di esaltare proprio il bomber serbo. Qualità, assist, inserimenti offensivi, gol: l’olandese dovrà rispondere a tutte queste esigenze. Ecco perché deve diventare il punto esclamativo di un mercato già decisamente scoppiettante. La prima puntata da 45 milioni non basterà e servirà dalla Juve uno sforzo ulteriore per spingersi almeno a quota 47-48 milioni e magari aggiungere dei bonus, legati al rendimento del giocatore e di squadra, per aumentare ulteriormente l’ammontare totale dell’investimento. Il club bianconero, in ogni caso, ci crede e punta anche forte sulla volontà del giocatore, che ormai da tempo ha accettato la corte della Signora: le parti infatti hanno già imbastito un accordo sulla base di un contratto di cinque anni, fino al 2029, a 4,5 milioni a stagione. Non solo, l’olandese non dimentica la promessa fattagli la scorsa estate dall’Atalanta quando venne respinta la corte del Napoli: in sostanza, se quest’anno un altro top club avesse bussato ai cancelli di Zingonia, Koop avrebbe avuto il via libera senza particolari resistenze. E’ arrivata la Juve e adesso il centrocampista si aspetta che la Dea non ostacoli il suo desiderio. C’è fiducia ma c’è da lavorare, quindi. La trattativa, in ogni caso, può decollare dopo che la Juve ha messo nero su bianco il primo approccio. Si parte da 45 milioni, con la prospettiva di crescere un po’ per arrivare al traguardo ed essere tutti contenti.