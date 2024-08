Atalanta, Percassi su Koopmeiners: "Non è cambiato nulla"

La Juventus fa sul serio per Teun Koopmeiners. La prima mossa ufficiale è un’offerta da 45 milioni. L'Atalanta risponde attraverso le parole dell'amministratore delegato, Luca Percassi: "Koopmeiners? È ancora qua, come gli altri giorni. Non è cambiato nulla". Queste le sue parole a margine della presentazione di Zaniolo. Da tempo Percassi parla di incedibilità per il centrocampista olandese, ma la Juventus insiste e ci prova.