Koopmeiners e la promessa dell'Atalanta: perché ora è vicino alla Juve

’è un prima e un dopo. La data da cerchiare è il 22 maggio, perché l’Atalanta vince l’Europa League e non vuole più cedere Koopmeiners, ritenendolo centrale nel progetto, al netto di offerte monstre, alla Hojlund. Prima la Juventus aveva trovato un accordo di massima - da 4,5 milioni di euro annui - mentre il Liverpool aveva sondato la disponibilità tramite l’entourage. I Reds non ci sono più, la Juve sì, eccome, tanto più che è stato Gian Piero Gasperini, in un’intervista a L’Eco di Bergamo, a non nascondersi. «La situazione con lui è andata benissimo fino alla scorsa settimana, poi il giocatore ha deciso di andare alla Juventus, ha già un accordo, si sente stressato e ha deciso di non giocare e non allenarsi più con noi. Con questo atteggiamento - prosegue - non può essere utile né alla squadra, né ai suoi compagni. La società a sua volta ha assunto un atteggiamento molto fermo, perché si sente ricattata da questa situazione. Diversa dalle altre volte in cui l’Atalanta ha venduto qualche pezzo pregiato alle big». Non è dato sapere se la sortita di Gasperini sia stato un modo per sciogliere le riserve, oppure se l’intenzione è quella di mostrare il pugno duro. Ora la mossa tocca alla Juventus che potrebbe agire velocemente, ma è in una posizione di indubbio vantaggio, non tanto dal punto di vista economico quanto quello di opportunità. L’offerta di chiusura è quantificabile in 55 milioni di euro, inclusi i bonus. Prendere o lasciare? Questo è il gioco delle parti, perché l’Atalanta ha, da mesi, ritenuto Koop come il proprio perno centrale.