Juve, sfuma Todibo: visite con il West Ham, tutte le cifre e i dettagli

Jean-Clair Todibo non sarà un giocatore della Juventus. Il difensore francese, 24enne, a lungo inseguito dai bianconeri è pronto a lasciare il Nizza e a unirsi al West Ham, per giocare in Premier League. Il giocatore è atteso a Londra, per unirsi al nuovo club e svolgere a breve le visite mediche.