Juve-Nico Gonzalez per 30 milioni. Ma Commisso frena

L ieri il dt bianconero ha messo 30 milioni sul piatto per Nico Gonzalez, cifra che ha fatto vacillare la Fiorentina senza però impedire a Commisso di scendere in campo dagli Stati Uniti per congelare la trattativa; Rocco non intende infatti agevolare l’eterno nemico bianconero, almeno finché non avrà chiuso l’affare Gudmundsson, altra telenovela che va avanti da gennaio e che a sua volta rischia di incepparsi perché il Genoa ha già venduto Retegui all’ a tela di Cristiano, i desideri di Nico e Albert e il ruggito di Rocco. Sono i protagonisti di una storia che intreccia destini e contratti, partendo da Torino per arrivare a Firenze, risalire verso Genova e toccare persino Bergamo, dove c’è un ragazzone olandese che da tempo si è promesso alla Signora. Nei vari percorsi di mercato intrapresi fin qui, Giuntoli, come Renato Zero, forse non aveva considerato il triangolo:Rocco non intende infatti agevolare l’eterno nemico bianconero, almeno finché non avrà chiuso l’affare, altra telenovela che va avanti da gennaio e che a sua volta rischia di incepparsi perché il Genoa ha già venduto Retegui all’ Atalanta e Gilardino non accetterebbe di buon grado il “fuori tutto” a pochi giorni dall’inizio del campionato.



I piani della Juve per l'ala

La Juventus ha deciso di infilarsi in questa sorta di ginepraio per avere un piano alternativo - non secondario - rispetto a quello che porta a Galeno. Anche per il brasiliano è stato già affondato il colpo: stessa offerta da 30 milioni, con il Porto che ne chiede almeno 35 e Giuntoli forte del «sì» di Galeno, 16 gol nell’ultima stagione tra campionato e coppe proprio come Nico. Se la questione Gonzalez si sbloccasse, Giuntoli e Motta si fionderebbero probabilmente sul fantasista della Viola. Che oltre a essere un punto di riferimento dell’Argentina campione del mondo e per due volte vincitrice della Coppa America, conosce già la Serie A e negli ultimi tre anni ha dimostrato di poter fare la differenza in Italia. Quello dell’esterno, in generale, sta diventando un problema piuttosto serio per Motta, che vuole giocare con il 4-2-3-1, con il 4-1-4-1 (il modulo usato nelle amichevoli) o in alternativa con il 4-3-3 pur avendo solamente due ali a disposizione (Yildiz e Weah). Il tecnico ne vorrebbe altre due: un titolare da dirottare sulla corsia opposta a quella del turco delle meraviglie più un’alternativa che possa anche accettare di partire dalle retrovie.



Juve, il tesoretto da investire