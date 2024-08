Juve su Koopmeiners e Nico Gonzalez: ecco la svolta

Il coraggio fa 90. Novanta come i milioni che la Juventus nella prossima settimana dovrebbe tirar fuori dal forziere per regalare due titolarissimi all’inquieto Thiago Motta, che freme per completare il suo undici. Nella complessa tela del direttore tecnico Giuntoli s’intravedono ora due percorsi. La prima strada, battuta in realtà da mesi, porta a Teun Koopmeiners; l’altra conduce a Nico Gonzalez. 45 milioni dando seguito alla disponibilità, espressa a parole, di arrivare a 50. Questo rilancio potrebbe non bastare, perché se l’Atalanta prima era ferma alla richiesta di 60 adesso è rigida come il cemento e tornerà a sedersi al tavolo solo con un’offerta che parta dalla soglia dei 55. Koop ha definitivamente rotto con l’ Atalanta nel momento in cui ha fatto recapitare a Zingonia un certificato medico per stress, che lo rende inabile al lavoro. È l’ultimo segnale che il calciatore può dare nell’ambito delle proprie possibilità. La palla ora è nel campo della Juve, che per arrivare all’obiettivo deve necessariamente alzare l’offerta da, espressa a parole, di arrivare a 50. Questo rilancio potrebbe non bastare, perché se l’Atalanta prima era ferma alla richiesta di 60 adesso è rigida come il cemento e tornerà a sedersi al tavolo solo con un’offerta che parta dalla soglia dei 55.



Juve-Koopmeiners, la love story

Giuntoli segue il ragazzo dai tempi di Napoli, a marzo dopo Juve-Atalanta (Teun segnò una doppietta) gli avrebbe sussurrato di voler conservare un posto per lui nella nuova rosa e il tuttocampista, per far fede a quell’impegno, dieci giorni dopo rilasciò la famosa intervista in Olanda nella quale svelava di aver ottenuto la parola della Dea per essere ceduto in estate. Si è arrivati così all’accordo con la Juve trovato a giugno (4,5 milioni netti di stipendio) e alla lunga trattativa che dovrà concludersi entro la fine della prossima settimana. In un senso o nell’altro. Anche all’Atalanta conviene scrivere la parola fine sulla telenovela: quella della Signora è infatti l’unica offerta sul tavolo e depauperare un patrimonio come Koop, tenendolo a lungo fuori rosa, non porta alcun vantaggio.



Juve, poi tutto su Nico Gonzalez: lo scenario