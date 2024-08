Il vice presidente del Besiktas: "Stiamo parlando da dieci giorni Chiesa, ma le sue richieste..."

Il vice presidente del Beskitas: "Chiesa si aspetta un ingaggio di 9 milioni"

"Vorrei precisare - ha proseguito ai microfoni di Trt Spor - che il giocatore ha un’aspettativa di ingaggio pari a circa 9 milioni di euro, con una richiesta della Juve che si assesta sui 15 milioni. Attualmente sono sette i club sulle sue tracce, ma le richieste non sono logiche e non è possibile per noi soddisfarle, pertanto da oggi il calciatore non è più sull’agenda del Besiktas: gli interessi del club sono molto più importanti dei nomi dei calciatori".