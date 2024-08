Juve, novità su McKennie: la decisione sul futuro del centrocampista

Juve, McKennie resta

Sfumato il trasferimento alla Fiorentina, declinata l'offerta del Galtasaray, McKennie torna in organico. Uno sviluppo che ricorda quello della scorsa stagione quando sembrava destinato a partire ma alla fine restò garantendo un buon rendimento, soprattutto in termini di assist: 7 in 34 partite.

Premi incredibili per il nostro nuovo gioco del Fantacalcio®, scoprili tutti! E clicca qui per iscriverti!