Juve, Koopmeiners e Nico Gonzalez insieme: pronti 90 milioni

È già capitato nella lunga storia bianconera e sta per accadere di nuovo: la Juve irrompe sul mercato, spazza via con un colpo di portafogli gli argini della prudenza e i freni economici che si era autoimposta per mettere sul piatto i soldi necessari a trasformare gli obiettivi in realtà. Koopmeiners e Nico Gonzalez insieme, per una cifra di circa 90 milioni, sono pronti a stravolgere il volto della squadra di Thiago e anche il senso di un mercato che ha già portato al nuovo allenatore il portiere Di Gregorio, un jolly difensivo come Kalulu, una mezzala di sostanza e qualità come Thuram, che ha sei anni in meno di Rabiot e guadagna una cifra tre volte inferiore, e Douglas Luiz, il centrocampista che ha fatto la voce grossa in Premier.