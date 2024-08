"Conceiçao non convocato dal Porto: c'è la Juve"

Francisco Conceiçao resta nel mirino della Juventus . Bianconeri sempre alla ricerca di esterni offensivi in grado di arricchire la batteria a disposizione di Thiago Motta , alle prese anche con l'infortunio muscolare di Weah. Nonostante la sorpresa Mbangula, il tecnico italo-brasiliano necessita di rinforzi in avanti e il figlio d'arte, di proprietà del Porto , può rappresentare un innesto utile alla causa. Dal Portogallo, intanto, arriva un ulteriore indizio.

Conceiçao non convocato per Porto-Rio Ave: c'è la Juve

Il mercato continua a condizionare anche le convocazioni per i primi impegni di campionato, in Italia e all'estero. Dopo il caso Lookman, sponda Atalanta, il Porto si trova "costretto" a lasciare a casa il giovane Francisco Conceiçao, fantasista classe 2002 che piace tantissimo a Thiago Motta. Il ragazzo, figlio del tecnico Sergio Conceiçao, non è stato convocato per la partita casalinga dei Dragoes contro il Rio Ave. Chiaro segnale di mercato. Secondo quanto riportato da Record, quotidiano sportivo portoghese, sarebbe imminente il trasferimento alla Juventus, che starebbe provando a portarlo a Torino con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto.