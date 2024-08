Koopmeiners alla Juve, chiusura entro 48 ore

VERONA - Prima il corteggiamento spietato al calciatore, poi il braccio di ferro con l'Atalanta, ora i dialoghi per arrivare alle firme in due giorni e fare in modo che la telenovela dell'estate si trasformi in una favola. Si sta per chiudere la terza fase dell'assalto a Koopmeiners: è questione di ore, al massimo 48, e poi, come avvenuto per Nico Gonzalez e Conceiçao, dovremmo vedere anche il tuttocampista olandese sbucare da un'auto di grossa cilindrata all'ingresso del JMedical, il luogo delle visite in bianconero, simbolicamente e non solo le porte di un sogno chiamato Juve. Occhio ai tempi: perché se la fumata bianca non dovesse arrivare entro giovedì sera potrebbe anche saltare tutto il banco; questo filtra da Bergamo, dove si dicono pronti a non concedere sconti. Per l’universo bianconero, del resto, Koopmeiners non sarebbe un semplice acquisto: persino Motta, dopo gli esperimenti di 4-1-4-1, ha cominciato a disegnare la squadra con il 4-2-3-1 proprio per fare in modo che gli altri dieci in campo s'abituino agli spazi nei quali s'inserirà l’olandese.