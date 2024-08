Juve, è fatta per Koopmeiners: a breve le visite mediche, le cifre

Teun Koopmeiners alla Juventus: ci siamo. Definita in mattinata l'operazione con l'Atalanta che arriverà a sfiorare i 60 milioni di euro così divisi: 10 milioni per il prestito, 40 per il riscatto obbligatorio più bonus vari fino ad arrivare alla cifra complessiva di 57-59 milioni. Previste domani le visite mediche del centrocampista olandese pronto ad unirsi alla squadra allenata da Thiago Motta, capolista della Serie A dopo due giornate.