Koopmeiners alla Continassa: la frase a Giuntoli esalta i tifosi della Juve

Koopmeiners a Giuntoli: "Finalmente!"

"Finalmente, sono molto felice di essere qui", ha detto Teun Koopmeiners, rivolgendosi a Cristiano Giuntoli tra le mura della Continassa. E in quel "finalmente", c'è davvero tutto: l'attesa per una trattativa che sembrava non giungere mai ai titoli di coda e la voglia di cominciare un nuovo percorso con la maglia della Juventus. Thiago Motta lo aspetta. Contratto di cinque anni a 4,5 milioni netti a stagione per il 26enne olandese. Tifosi bianconeri impazziti sul web, con i sorrisi e gli abbracci tra Koop e Giuntoli che hanno alimentato la gioia dei supporters della Vecchia Signora.