Juve, in vista altri tagli: Vlahovic il nodo da sciogliere

L ' Perché alla Juventus hanno capito benissimo che i rossi record degli ultimi sette anni non sono dovuti a questioni di investimento una tantum, cioè di prezzo del cartellino, quanto a costi strutturali che portano alla necessità, stagione dopo stagione, di effettuare plusvalenze estive per aumentare il fatturato. Dopo il Covid quest'ultime si sono praticamente azzerate, in particolare per i calciatori con un ingaggio alto, rendendo insostenibile la situazione. Nell'estate appena trascorsa c'è stata una cura dimagrante abbastanza corposa, al netto dei nuovi arrivi: via Rabiot (7,5 milioni all'anno), Alex Sandro (6), Chiesa (5) e Szczesny (6,5), per un totale di 50 milioni lordi parzialmente investiti negli acquisti e altri a coprire gli ingaggi dei nuovi arrivati, generalmente più bassi di chi sono andati a sostituire. epoca degli stipendi d'oro è finita., cioè di prezzo del cartellino, quanto a costi strutturali che portano alla necessità, stagione dopo stagione, di effettuare plusvalenze estive per aumentare il fatturato. Dopo il Covid quest'ultime si sono praticamente azzerate, in particolare per i calciatori con un ingaggio alto, rendendo insostenibile la situazione. Nell'estate appena trascorsa c'è stata una cura dimagrante abbastanza corposa, al netto dei nuovi arrivi:, per un totale di 50 milioni lordi parzialmente investiti negli acquisti e altri a coprire gli ingaggi dei nuovi arrivati, generalmente più bassi di chi sono andati a sostituire.



Juve, il tetto degli stipendi: le cifre

Il tetto attuale è fissato da Bremer - contratto ritoccato verso l'alto lo scorso agosto - con 5,5 milioni, eccezion fatta per Vlahovic, il centravanti, nettamente il più pagato con 12 milioni netti, 23 lordi. Un'enormità dovuta all'acquisto del gennaio 2022: le prime due stagioni e mezzo a 8 milioni, poi il premio alla firma che veniva inserito nelle mensilità a partire da luglio 2024, raggiungendo una cifra fuori budget per qualsiasi club di Serie A. È chiaro che la fase attuale del serbo, in crisi di realizzazioni e di prestazioni, porta a riflessioni più o meno concrete sul suo futuro. Il suo contratto è in scadenza nel 2026, quando avrà 26 anni, mentre a giugno si entrerà nell'ultimo anno prima dello svincolo.



Il futuro di Vlahovic e i talenti della Next Gen