Juve, Kalimuendo come vice Vlahovic: ci sono anche due alternative

TORINO - I fuochi d’artificio non si sono esauriti. Dopo i nove acquisti del mercato estivo, la Juve è già al lavoro in vista della finestra di t rattative di gennaio per trovare un attaccante che possa fungere da vice- Vlahovic e riempire il vuoto lasciato da Milik, a zero minuti in stagione e alle prese con i postumi della nuova, recente operazione al ginocchio sinistro che lo costringerà ai box ancora per alcuni mesi. I radar della Continassa sono già attivi in varie direzioni ma in questa sosta si sono posizionati su un obiettivo in particolare: Arnaud Kalimeundo . Era lui l’osservato speciale in Francia-Austria Under 21 che si è giocata martedì a Tomblaine. I giovani francesi sono stati sconfitti 2-1 dai pari età austriaci ma la rete dei transalpini è stata firmata proprio dal centravanti del Rennes . Come modo di presentarsi, niente male.

Juve, il profilo di Kalimuendo

Classe 2002, Kalimuendo è considerato un profilo ideale per aggiungere gol, freschezza e alternative all’attacco bianconero: può giocare da centravanti come da seconda punta, fa salire la squadra ma cerca anche la profondità ed è particolarmente freddo e incisivo in area di rigore. Alle caratteristiche tecniche va aggiunto un particolare tutt’altro che secondario: Thiago Motta lo conosce benissimo. E’ stato proprio il tecnico della Juve a lanciarlo nell’Under 19 del Paris Saint Germain, club dove il ragazzo è cresciuto, entrando a far parte dell’accademia dei parigini all’età di 11 anni, e dove l’allenatore ha iniziato la carriera in panchina. Era il 2018 quando Thiago ha puntato sul giovanissimo Arnaud promuovendolo, sedicenne, a giocare la Youth League con la Under 19 dei parigini. Risultato? Nove gol in dieci partite in due edizioni della Champions dei giovani. Ci aveva visto giusto, insomma, Motta; Kalimuendo aveva davvero qualcosa di speciale e lo ha confermato negli ultimi anni. Dopo due stagioni in prestito al Lens, dal 2022 è al Rennes con cui iniziato alla grande la stagione in corso: 3 reti in sei presenze in campionato più quella in Under 21 dell’altro giorno. Adesso la coppia con Thiago potrebbe ricomporsi alla Juve già a gennaio. La Continassa ha pianificato un investimento in attacco e monitora proprio Kalimuendo con grande attenzione. La sua valutazione è attorno ai 20-25 milioni ma i bianconeri non possono perdere di vista l’aspetto della sostenibilità dell’operazione. Così l’idea per l’immediato potrebbe essere quella di imbastire la trattativa per un prestito, per poi ragionare sull’acquisto a titolo definitivo più avanti.

Juve, le alternative in attacco

Il tema attacco non si esaurirà, infatti, a gennaio ma sarà d’attualità anche la prossima estate. C’è il nodo Vlahovic da sciogliere, nodo inteso come rinnovo, o meno, del contratto in scadenza nel 2026. L’impatto annuo sui conti del contratto di Dusan è di 24 milioni lordi, troppi per un club impegnato nel risanamento attraverso mosse attente e rispettose delle richieste della proprietà. Il confronto tra le parti riprenderà a dicembre, attorno a Natale: prolungamento a cifre ridotte e spalmate su un orizzonte temporale più ampio oppure addio. Ecco che in prospettiva, dovendo considerare ogni eventualità, si valutano più nomi: oltre a Kalimuendo, il direttore tecnico Cristiano Giuntoli monitora da tempo il canadese Jonathan David del Lilla e Dominic Calvert-Lewin, inglese dell’Everton. Entrambi vanno a scadenza a giugno; leggasi alla voce opportunità…