Conceicao ha convinto: la Juve può chiedere uno sconto grazie ad un giocatore…

Lo chiamano «Cisco», come l’amico geniale di Max Pezzali che ne “La dura legge del gol” ricorda al cantante degli 883 che, anche se fai un gran gioco, se non hai difesa gli altri segnano. Cisco alla Juve è Francisco Conceiçao, «dinamite pura» per usare le parole di Cambiaso, compagno di squadra che si ritrova spesso a condividerne la corsia e che a Lilla ha duettato proprio con lui nell’azione del rigore. Il Conceiçao bianconero non si preoccupa tanto di ciò che succede dietro: ovviamente dà una mano in fase di copertura, ma il suo focus è decisamente sull’attacco. Francisco punta avversari e porta, in continuazione, esaltando le proprie caratteristiche e i tifosi che nel suo talento vedono quella sfrontatezza sempre più rara nel calcio contemporaneo. Piccolo ma rapidissimo, tarantolato nelle movenze, dribblomane nell’anima. Anche suo papà Sergio, stella tra le tante di Lazio e Inter, giocava all’ala e lo faceva da campionissimo, ma con caratteristiche diverse.



Juve, il diamante Conceicao: il prezzo

Da una sua sterzata - la prima di una partita vissuta sottotono fino al 58’ - martedì è nato il pareggio della Juventus a Lilla. André lo ha steso, ubriacato dalla finta. Quell’azione è stata l’ennesima conferma dell’impatto del portoghese nel pianeta bianconero: tutti si aspettavano un diamante ancora da sgrezzare, invece si sta rivelando l’uomo in più dell’attacco, essenziale per Motta. Anche per questo motivo il dt Giuntoli è già al lavoro per trasformare il prestito fino a giugno in un acquisto a titolo definitivo per 30 milioni, il prezzo della clausola fissato dal Porto. Giuntoli ha le idee chiare: è raro trovare un ventunenne con queste qualità e in grado di ambientarsi così rapidamente a un contesto nuovo e ambizioso, quindi farà di tutto per chiudere in fretta la trattativa. Francisco ha giocato appena tre partite da titolare in campionato, mentre in Champions Thiago lo ha sempre schierato dall’inizio al netto della sfida con il Psv (era infortunato). La Serie A è molto più tattica, in Europa invece i suoi spunti vanno a briglie sciolte. Considerando tutte le competizioni, con due gol e tre assist, più un rigore procurato, in appena 584 minuti ha già contribuito in modo diretto o indiretto a una rete ogni 116 giri di lancette.



L'operazione Conceicao