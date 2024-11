Juve, Fagioli può partire: chi sono i club interessati

Un centrale, un terzino, un attaccante e un centrocampista in caso di partenza di un calciatore del rep arto. La Juventus accelera e non cambia strategia per gennaio, una sessione che dovrà ispirarsi alle idee e alle intuizioni di mercato, tenendo in considerazione l’esigenza del club di lavorare senza un vero budget. Un tesoretto potrebbe arrivare però dall’eventuale cessione di un centrocampista . Detto della delusione Douglas Luiz, non è un mistero che comunque alla Continassa si aspettassero molto di più dal brasiliano, da ormai qualche giorno i riflettori si sono accesi sul futuro di Nicolò Fagioli. Le ultime panchine del centrocampista hanno infatti innescato delle riflessioni e valutazioni a Torino, con gli agenti del classe 2001 che hanno iniziato a sondare il mercato estero. In particolare hanno esplorat o quello inglese, dove l’agenzia del calciatore ha un posizionamento e un raggio d’azione radicati oltre a rapporti consolidati.

Il Bologna su Fagioli. E sull'attacco...

In Italia, si sa, Fagioli piaceva molto al Bologna ma la scorsa estate e in seguito alla squalifica (finita di scontare a maggio), non si sono create le condizioni per approfondire i costi del cartellino ed impostare l’affare con i bianconeri. Adesso, e con Locatelli e Thuram coppia ideale per Thiago Motta, l’ex Cremonese si conferma un indiziato per cambiare maglia a gennaio: è quindi considerato un sacrificabile. Passando all’attacco, il focus resta sul vice-Vlahovic e sul futuro del numero 9 che nei giorni scorsi ha rilasciato delle parole molto importanti sul suo ruolo. «In Nazionale ho meno compiti difensivi», ha dichiarato, aprendo un nuovo caso a Torino, dove si è discusso tanto dei suoi alti e bassi.

Juve-Vlahovic, lo scenario

Di certo, ad oggi non ci sono novità sul futuro dell’ex viola e sul rinnovo del contratto, in scadenza nel 2026. Come è noto la Juve punta ad una spalmatura dell’alto ingaggio, sui 12 milioni di euro netti, ma questa formula non è stata ancora digerita dall’entourage del serbo, che di fatto ha rispedito al mittente la richiesta ufficiale di Giuntoli. Quin di futuro ancora tutto da scrivere per Dusan, con i bianconeri orientati a prendere un nuovo attaccante a gennaio, dopo aver valutato l’impatto del rientro di Milik, e un grande bomber per la prossima estate. A giugno, ancora una volta, Vlahovic potrebbe finire sul mer cato o rientrare in uno scambio.