Mercato Juve, la lista di giugno per l’attacco: Zirkzee o David

Tra la Juve e Zirkzee il canale è sempre aperto. Un pò per la stima reciproca e per quel feeling tecnico che dalla scorsa stagione non si è mai interrotto. Un pò per il rapporto diretto tra i bianconeri e gli agenti dell’olandese, gli stessi di Douglas Luiz. L’attaccante non sta vivendo un bellissimo periodo allo United: è fermo ad un gol in 17 presenze stagionali, ha collezionato tante panchine e adesso c’è grandissima curiosità attorno all’utilizzo deciso dal nuovo allenatore Amorim . In Inghilterra, nel frattempo, la stampa si è già espressa: il Sun ad inizio mese lo ha definito in maniera ruvida e almeno inelegante « bidone grasso » mentre il Mirror ha parlato di « flop ». Gli stessi tifosi sono rimasti molto delusi dal rendimento del classe 2001 tanto che in Olanda hanno seriamente ipotizzato un suo trasferimento a gennaio, per riprendere a lavorare subito con Thiago Motta . Curiosamente, si torna a parlare con insistenza del rientro dell’ex Bayern in Italia proprio a poche ore della sfida con il Milan, un club che a giugno aveva fatto il possibile per ingaggiare Zirkzee.

Juve, un nuovo attacco nella prossima stagione

Certo è che la Vecchia Signora dopo aver rinnovato profondamente il centrocampo la scorsa estate, nel 2025 partirà con il restyling dell’attacco. Una fase inevitabile anche in considerazione del contratto in scadenza nel 2026 di Vlahovic e della reticenza del serbo a spalmare l’alto ingaggio da circa 12 milioni di euro, bonus inclusi. L’agente del numero 9 non ha infatti dato risposte positive alla richiesta di Giuntoli su un accordo al ribasso con relativo prolungamento. La volontà dell’ex viola ora è quella di aspettare e di valutare, mentre a Torino ragionano sulla possibilità di provare nuovamente a venderlo la prossima estate. Di fatto, sarebbe una decisione quasi obbligata senza la firma su un nuovo accordo. In vista di giugno, c’è comunque la volontà condivisa di ingaggiare un grandissimo bomber. Un goleador internazionale, in grado di inserirsi bene negli schemi di Thiago Motta. Quindi, i riflettori restano posizionati anche su Jonathan David, in scadenza nel 2025 e che il Lille non ha intenzione di cedere a gennaio, come garantito dal presidente del club francese Letang. «Gli abbiamo già proposto il rinnovo - le sue parole - e ora la decisione spetta a lui. Jonathan ama il club e Lille è casa sua».

Juve, l'asta per David

Nei giorni scorsi, lo stesso bomber nel mirino pure dell’Inter aveva rilasciato delle dichiarazioni sul Barcellona ammettendo di gradire molto la destinazione anche per un legame affettivo con i colori della società catalana. «È sempre stata la squadra dei miei sogni - le sue parole a The Athletic - quella che tifavo da bambino. Quando cresci ammirando una squadra, sogni di giocarci un giorno». I blaugrana, si sa, lo hanno puntato insieme alle big della Premier e proprio gli agenti del calciatore sembrerebbero molto affascinati dal mercato inglese con Arsenal, Newcastle, Liverpool, Chelsea e Tottenham pronte a darsi battaglia per vincere l’asta. Intanto la richiesta del calciatore non è cambiata: vuole un contratto da minimo 6 milioni di euro a stagione e si parla di commissioni pari a 10 milioni di euro.