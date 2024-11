Giuntoli e il mercato Juve: "Dovremo fare qualcosa dietro, in attacco..."

Giuntoli, la Juve e gli infortuni

Giuntoli ha, inoltre, commentato: "Stiamo per giocare una partita storica, molto importante. Sarebbe fantastico portarla dalla nostra parte, ci proviamo. Ci mancano tanti calciatori, ma tutti dobbiamo fare qualcosa in più per fare nostra la partita. Come mai nessun giovane in prima squadra per stasera? Avevamo tanti ragazzi in prima squadra portati quest'estate, i giovani hanno ancora bisogno di fare esperienza. Gli infortuni ci hanno danneggiato tanto, ma il gruppo ha reagito bene e sta continuando a crescere".