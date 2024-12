Juve-Tonali, il Newcastle fa resistenza: le cifre dell'affare

N essuno è incedibile al prezzo giusto. Ma, nel caso di Sandro Tonali - come per gli altri pezzi da novanta del Newcastle, da Alexander Isak a Bruno Guimaraes - il prezzo "giusto" equivale a un prezzo alto. Molto alto. Perché nonostante gli stenti di inizio stagione, nonostante i dieci mesi di stop forzato l'anno passato, il club crede in lui e il tecnico Eddie Howe non vuole privarsene. Specie adesso che sta mostrando il suo valore e trovando l'intesa migliore con i colleghi di reparto, Bruno Guimaraes e Joelinton: non solo i due gol in Coppa di Lega contro il Brentford, ma il filotto di prestazioni - quattro delle ultime cinque gare da titolare - inanellato di recente. Questo il messaggio che arriva da St James' Park.



Insomma, per cedere Tonali ci vorrebbe non solo la volontà del giocatore di andare via (cosa che finora non ha espresso e che, come ha detto il suo procuratore di recente, non esiste) e un club capace di garantirgli un ingaggio consono a quello attuale (con i bonus, circa 8 milioni di euro netti a stagione fino al 2028) ma anche un’offerta molto importante. Specie a gennaio, quando i prezzi sono più alti perché bisogno trovare il sostituto. Quanto? Molto di più della sessantina di milioni spesi dal club (senza contare i bonus) per prelevarlo dal Milan. Questo è poco ma sicuro.