Juve, Giuntoli apre ad Hancko: "Lo seguiamo da tempo"

Giuntoli e il ritorno di Milik

Chiusura dedicata al mercato in uscita e al prossimo rientro in campo di Milik: "In questo momento il nostro desiderio è sopperire alle assenze gravi che abbiamo avuto. Sinceramente non vorremmo muovere nessuno, poi dipende dal mercato, ma vorremmo restare così. Milik? Contiamo di averlo a disposizione per i primi di gennaio, sta andando molto bene”.