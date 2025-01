Alberto Costa verso la Juve, chi è il terzino portoghese che piace a Giuntoli e Motta

Juve in pressing su Alberto Costa . Cristiano Giuntoli , complici gli infortuni di Bremer e Cabal, continua a lavorare per rinforzare la difesa di Thiago Motta . La priorità resta un centrale, con Araujo in cima al taccuino della società bianconera, ma si segue con attenzione la pista che porta al laterale portoghese, prodotto del settore giovanile del Vitoria Guimaraes . Dal costo del cartellino alle sue caratteristiche , con il tecnico italo-brasiliano pronto a puntare su un altro talento in rampa di lancio.

Chi è Alberto Costa, il terzino portoghese finito in orbita Juve

Nato il 29 settembre 2003 a Santo Tirso, comune di 72.000 abitanti che sorge tra le città di Oporto e Guimaraes, Alberto Costa è un terzino destro abituato a partecipare attivamente alla manovra offensiva del Vitoria Guimaraes, come testimoniano i tre assist messi a referto nelle 10 partite di campionato finora disputate nella Liga Portugal. Il 21enne, che ha completato il percorso nelle giovanili del club lusitano, ha rinnovato il suo contratto fino al 2028 lo scorso 17 ottobre, diventando a tutti gli effetti uno dei titolarissimi di Daniel Sousa, che ha scelto di puntare sulla gamba e sulla fisicità del ragazzo alto 1.86m. Ora, dopo aver trovato anche la via del gol in Conference League, è uno dei giocatori più appetiti sul mercato, in patria e nel resto d'Europa: su di lui, infatti, non c'è solo lo Sporting Lisbona, ma anche il Brighton in Premier League. Secondo i media locali, i biancoverdi sono arrivati ad offrire fino a 8 milioni per il suo cartellino, oggi valutato appena un milione sul noto portale Transfermarkt. La Juve, invece, sarebbe pronta a mettere sul piatto 12 milioni di euro pagabili su più annualità, al fine di chiudere in tempi brevi la trattativa. Qualora dovesse concretizzarsi il trasferimento a Torino, Alberto Costa andrebbe di fatto a sostituire l'infortunato Cabal, pur appartenendo alla fascia opposta. In tal senso, la duttilità di Cambiaso e Kalulu, più la "nuova" opzione McKennie, consentirebbe a Thiago Motta di avere maggiori soluzioni sulle corsie esterne in vista della seconda parte di stagione.