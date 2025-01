Juve-Danilo: vicino l'accordo per la risoluzione. E il Napoli aspetta

Danilo è sempre più lontano dalla Juventus . Il club bianconero è vicino a trovare l’accordo per la risoluzione del contratto dell’ormai ex capitano , che nei prossimi giorni potrebbe quindi lasciare ufficialmente la squadra .

Danilo vicino a salutare la Juve: il Napoli lo aspetta

Segue molto attentamente il Napoli, che ha confermato all’entourage del giocatore che non appena sarà ufficiale la risoluzione prenderà il difensore: Danilo è considerato da Conte un profilo tecnico ideale in virtù della sua esperienza, qualità e capacità di poter giocare in tutti i ruoli della linea difensiva