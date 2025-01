Juve, Vlahovic ora è un rebus: dal contratto al rapporto con Motta, i nodi da risolvere

I numeri che rendono la Juve dipendente da Vlahovic

Eppure la Juve è sempre Vlahovic-dipendente. Senza di lui, in questa stagione, i bianconeri non hanno mai vinto (0-0 contro Aston Villa e Milan, 1-1 contro Lecce e Torino) e soprattutto segnano e creano occasioni con il contagocce. Un pessimo presagio in vista del match di stasera al Gewiss, il primo di un ciclo terribile di cinque scontri diretti (Milan, Brugge, Napoli e Benfi ca gli altri) in 15 giorni che non si possono sbagliare per mantenere alta l’asticella delle ambizioni. Pur se sommerso da costanti critiche, Vlahovic il suo mestiere continua a farlo con discreta continuità: 7 gol in 16 match di campionato, 4 in 5 di Champions, più un’altra rete nell’unica partita di Coppa Italia disputata. La media reti-minuti dice che il ragazzo di Belgrado fa centro ogni 156’ passati in campo. Gioca tanto e viene gestito con cautela (10 volte è stato sostituito e ogni sua sofferenza fisica allarma lo staff) perché la Juventus non ha un’alternativa nel reparto. Milik, il sostituto naturale, non s’è mai visto nella lista dei convocati, così Motta, che pure non reputa Dusan il proprio centravanti ideale, è costretto a non poterne fare mai a meno e ad adattare Nico Gonzalez (come stasera), Weah, Yildiz o addirittura Koop al ruolo di prima punta. Se pensiamo a ciò che rappresentò Zirkzee per il Bologna - un regista della manovra offensiva, capace di venire incontro ai centrocampisti per liberare l’area agli incursori - con Vlahovic, decisamente più abituato a occupare l’area, siamo ben distanti dal prototipo di centravanti “mottiano”. «Dusan è un giocatore importante per noi, non c’è nessun dubbio - ha detto ieri Thiago in conferenza - ma abbiamo fatto bene anche quando non c’è stato». Più di qualcuno resta convinto che non ci sia soltanto una questione tecnica da risolvere e che il feeling, tra i due, non sia mai scattato neppure su altri piani.