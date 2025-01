Juve, Kolo Muani è in arrivo: trovato l'accordo col Psg

Kolo Muani alla Juve: si studia la formula. Ma il giocatore deve ancora decidere

L'attaccante classe 1998 dovrebbe arrivare in bianconero con la formula del prestito, ma le parti stanno ancora studiando la formula precisa e lo stesso giocatore deve ancora prendere una decisione definitiva visto che se di lui ci sono anche altri club. Nonostante non fosse la prima scelta di Luis Enrique, in questa stagione ha raccolto diciassette presenze e quattro gol in tutte le competizioni con i parigini.