Juve, Araujo si allontana: "Deco lo ha convinto a restare al Barcellona"

Ronald Araujo, difensore centrale del Barcellona, è uno dei principali obiettivi della Juventus per il mercato invernale. Il difensore, secondo quanto riportato dal quotidiano Mundo Deportivo, sarebbe stato convinto a restare al Barcellona, declinando le offerte. Secondo la ricostruzione del quotidiano spagnolo, il direttore sportivo del club Deco, sarebbe sceso in campo in prima persona, per convincerlo a cambiare idea.