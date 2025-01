Juve, spesa in casa Atalanta: chi sono i tre obiettivi per l’estate

Un'occasione mancata per entrambe o un punto perso? Meglio pensare alla cena. Il pensiero deve essere corso nella mente di chi è stato attore, seppur non in campo, di Atalanta-Juventus. Perché dopo le interviste di rito, il solito conciliabolo con la squadra negli spogliatoi e la diplomazia di ordinanza, tre protagonisti si sono diretti verso il centro di Bergamo, in quello scrigno che è Piazza Pontida, per cenare in uno dei pochi ristoranti aperti anche dopo una certa ora. Il primo è Gian Piero Gasperini, soddisfatto del pareggio ma un po' meno dei mugugni di chi vuole sempre vincere. Il secondo è Tony D'Amico, direttore sportivo dell'Atalanta, alle prese con un mercato non aperto - questo è quello che raccontano le fonti ufficiali, ma poi la realtà sovverte i pronostici - mentre il terzo non si vede poi spesso in città perché è Cristiano Giuntoli, direttore dell'area tecnica bianconera. Non un qualcosa di concordato, visto che all'inizio non erano allo stesso tavolo, salvo poi incominciare a parlare, gioco forza, di quanto appena successo e delle prospettive che possono avere le proprie squadre. Oltre ai vicendevoli complimenti, non è dato sapere se si sia parlato di mercato prossimo venturo, al di là delle sicure battute.